Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 март сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 3 март ЦБА установил на уровне 1,8867 манат/1EUR (2 март - 1,8908 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 март установил на уровне 0,0171 манат/1RUB (2 март - 0,0155 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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