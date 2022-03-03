Fitch ухудшило рейтинг России до В с ВВВ, может продолжить его снижение

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте России до "В" с "ВВВ".

При этом рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью снижения (RWN), сообщается в пресс-релизе агентства.

Кроме того, Fitch ухудшило краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валютах до "В" с "F2", долгосрочный РДЭ в нацвалюте - до "В+" с "ВВВ". Потолок странового рейтинга снижен до "В" с "ВВВ".

Строгие международные санкции в ответ на российские действия на Украине повысили риски для макрофинансовой стабильности РФ, представляют собой огромный шок для основных принципов кредитоспособности страны и могут подорвать ее готовность обслуживать государственный долг, говорится в сообщении агентства. Происходящие события ослабят госфинансы России, серьезно ограничат ее финансовую гибкость, заметно снизят тенденцию роста ВВП и повысят внутренние и геополитические риски и неопределенность.

Помещение рейтинга в список RWN отражает высокую степень нестабильности в международных отношениях, в том числе возможность дальнейшего ужесточения санкций и неопределенность в отношении ответных мер России, таких как отказ от обслуживания долга, а также риск более резкой потери доверия к экономике внутри страны.

Объявленные США и Европейским союзом санкции, запрещающие любые операции с Центральным банком России (ЦБР), окажут гораздо большее влияние на основные показатели кредитоспособности РФ, чем любые предыдущие санкции, полагают аналитики агентства.

"Полная их реализация может сделать значительную часть международных резервов России непригодной для валютных интервенций, а существенная доля активов может быть заморожена, - сообщается в отчете. - 32% валютных резервов России номинированы в евро и 16% в долларах США, и более половины находятся в странах, участвующих в санкциях (по состоянию на конец июня 2021 года)".

Аналитики агентства не ожидают изменения курса России в отношении Украины до такой степени, которая необходима для отмены быстро ужесточающихся санкций. "Мы полагаем, что санкции США, запрещающие операции с Минфином РФ, не будут препятствовать обслуживанию суверенного долга России, но это неясно, и риск такой жесткой меры заметно возрос", - говорится в сообщении.

Fitch ожидает дальнейшего ужесточения санкций в отношении российских банков.

Распространение санкций на вторичный рынок госдолга и эмиссию обязательств, которые номинированы не в долларах США (включая евро), еще больше снижает финансовую гибкость России. Ужесточение санкций также снизит способность частного сектора рефинансировать свой внешний долг. Кроме того, на бюджет РФ негативно повлияет ослабление экономической активности и, в меньшей степени, прямые финансовые затраты на конфликт на Украине.

Fitch считает, что ослабление темпов экономического роста, особенно в случае затяжного конфликта, может привести к усилению внутриполитической неопределенности и нестабильности. "Коллапс международных отношений и большая непредсказуемость в принятии политических решений, на наш взгляд, также повышают геополитические риски в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении агентства.