Apple проведет презентацию 8 марта, на которой может представить новый iPhone SE

Компания Apple начала рассылать приглашения на презентацию, назначенную на 8 марта. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Ожидается, что корпорация представит на мероприятии новый iPhone SE, который будет дешевле своего предшественника. Нынешний iPhone SE стоит около $400. По прогнозам, новый смартфон будет поддерживать сеть стандарта 5G.
В сентябре прошлого года Apple представила новый iPhone 13, новый iPad и Apple Watch Series 7. В следующем месяце компания презентовала новый Macbook Pro и обновленные беспроводные наушники AirPods.
Продажи iPhone в прошлом финансовом году выросли на 39% по сравнению с предыдущим периодом, однако аналитики ожидают замедление роста выручки Apple в 2022 году. Цена акций корпорации снизилась в этом году примерно на 9%, при этом рост их стоимости за последние 12 месяцев превысил 30%.
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