Цены на пшеницу превысили отметку $11 за бушель впервые с 2008г

Цены на пшеницу взлетели до максимума с 2008 года из-за опасений, которые связаны с возможными перебоями поставок зерновых из-за военных действий в Украине.
Котировки майских фьючерсов на пшеницу в Чикаго в среду подскочили на 7,1% и достигли $11,34 за бушель. За последний месяц цены взлетели в 1,5 раза.
По данным Commerzbank, на Россию и Украину в совокупности приходится почти треть мирового экспорта пшеницы, 19% кукурузы и 80% подсолнечного масла, и большая часть этого объема проходит через черноморские порты.
Кроме того, возникают вопросы относительно возможности проведения посевного сезона на Украине этой весной, отмечают эксперты.
Цены майских фьючерсов на кукурузу выросли на 2,4% - до $7,425 за бушель. Это максимальный уровень с 2012 года.
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