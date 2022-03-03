Парламент Армении не смог избрать президента в первом туре голосования

Парламент Армении на голосовании в минувшую среду не смог избрать в первом туре голосования нового президента республики.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за единственного кандидата - министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна - проголосовали депутатов 69 из принявших участие в голосовании 69 депутатов.
Для избрания в первом туре кандидату требовался 81 голос. В голосовании участвовала лишь правящая фракция "Гражданский договор" (71 депутат). Депутаты оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" бойкотировали выборы президента Армении.
Во втором туре, который ожидается в четверг, президент Армении может быть избран 65 голосами. Армения - парламентская страна, президента выбирает парламент.
Ранее парламент Армении утвердил отставку президента республики Армена Саркисяна, выступившего с соответствующим заявлением 23 января. Согласно Конституции, до вступления в должность нового президента его полномочия исполняет председатель парламента Ален Симонян.
Хачатурян считается политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего этот пост в 1991-1998 гг.
Хачатурян в 1992-1996 гг. был мэром Еревана, в 1996-1998 гг. - советником президента, с 2019- 2021 гг. был членом правления "Армэконбанка", который принадлежит семье одного из крупных армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.
Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе
Азербайджан и Куба обсудили перспективы сотрудничества
Группа Всемирного банка остановила все программы в РФ и Беларуси
Правительство Японии заморозит активы еще четырех российских банков
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 440 млн - университет Хопкинса
Apple проведет презентацию 8 марта, на которой может представить новый iPhone SE
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров