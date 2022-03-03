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Регион 03.03.2022 10:11

Парламент Армении не смог избрать президента в первом туре голосования

Парламент Армении на голосовании в минувшую среду не смог избрать в первом туре голосования нового президента республики.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за единственного кандидата - министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна - проголосовали депутатов 69 из принявших участие в голосовании 69 депутатов.

Для избрания в первом туре кандидату требовался 81 голос. В голосовании участвовала лишь правящая фракция "Гражданский договор" (71 депутат). Депутаты оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" бойкотировали выборы президента Армении.

Во втором туре, который ожидается в четверг, президент Армении может быть избран 65 голосами. Армения - парламентская страна, президента выбирает парламент.

Ранее парламент Армении утвердил отставку президента республики Армена Саркисяна, выступившего с соответствующим заявлением 23 января. Согласно Конституции, до вступления в должность нового президента его полномочия исполняет председатель парламента Ален Симонян.

Хачатурян считается политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего этот пост в 1991-1998 гг.

Хачатурян в 1992-1996 гг. был мэром Еревана, в 1996-1998 гг. - советником президента, с 2019- 2021 гг. был членом правления "Армэконбанка", который принадлежит семье одного из крупных армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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