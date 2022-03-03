США продолжают рассматривать возможности отказа от импорта российской нефти - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена продолжает изучать возможности сокращения импорта российской нефти в США при сохранении мировых поставок энергоносителей, заявил телеканалу CNN заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Далип Сингх.

"В мире есть и другие производители нефти, которую мы не импортируем и которая могла бы заменить российскую", - сказал Сингх.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC предупредила, что Вашингтон может заблокировать поставки российской нефти в США, если Москва активизирует свои действия в отношении Украины. "Это активно обсуждается, но нам нужно взвесить, каковы будут все последствия", - сказала она.

Она отметила: "Мы хотим свести к минимуму влияние на мировой рынок (...), на цены на энергоносители, на американский народ. Мы не пытаемся навредить себе, мы пытаемся навредить президенту Путину и российской экономике".

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге предупредила, что у США "нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергии (...), это повысило бы цены на бензоколонках и для американцев".

Байден в среду также заявил журналистам, что не исключает ни один вариант дальнейших действий в отношении России, в том числе возможности введения запрета на поставки российской нефти. "Ничто не снято с повестки дня", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о вероятности введения США запрета на нефть из РФ.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы подготовили законопроект об отказе США от закупок нефти в России. В эфире телеканала Fox News инициатора документа республиканец Роджер Маршалл сказал: "Прежде всего, президенту Байдену необходимо возобновить производство энергии в Америке и прекратить (...) закупать нефть у России".

Он добавил: "Не сомневайтесь, если президент Байден найдет в себе мужество сделать это, мы, без сомнения, будем тесно работать с ним".

В то же время американская администрация вводит меры экспортного контроля в отношении оборудования, поставляемого в РФ для добычи нефти и газа, заявил Белый дом. "Посредством экспортного контроля в отношении оборудования для добычи нефти и газа Минторг введет ограничения на экспорт технологий, которые обеспечивали в долгосрочной перспективе нефтеперерабатывающие мощности России", - отмечалось в заявлении. В нем также утверждается, что переработка нефти является ключевым источником поступлений средств для развития вооруженных сил России.