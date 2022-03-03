Сотни тысяч компаний в мире могут быть затронуты сбоями в поставках из РФ и Украины - D&B

Конфликт между Россией и Украиной, масштабные антироссийские санкции могут затормозить восстановление экономики ЕС, вызвать дефицит критически важных для мирового рынка видов сырья, и - усугубить проблемы в глобальных цепях поставок, считают эксперты Dun & Bradstreet.

По крайней мере 374 тыс. компаний в мире связаны с поставщиками из России, 241 тыс. - из Украины, свидетельствуют данные Dun & Bradstreet. В том числе, критически важных поставщиков в России имеют минимум 390 корпораций (то есть в их расчетах с контрагентами доля российских компаний составляет более 5%).

Общее число связей по цепочкам поставок на первом и втором уровнях с Россией и Украиной превышает при этом 20 млн, свидетельствует информация из базы данных Dun & Bradstreet, которая является самым известным мировым поставщиком информации о бизнесах.

На Россию и Украину вместе приходится 59% мирового экспорта подсолнечника, 36% - черных металлов, 26% - пшеницы. Россия обеспечивает 41% поставок природного газа в ЕС.

Введенные Западом против России санкции также затрагивают прямо или косвенно огромное число компаний, распространяясь как на включенных в списки лиц, так и на контролируемые ими компании.

Так, с 13 крупнейшими российскими компаниями и 7 банками, против которых США были введены ограничения на прошлой неделе, связано в России и еще 21 стране мира минимум 16 тыс. 748 юридических лиц.