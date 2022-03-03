Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 440 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 440 млн 172 тыс. 104, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 972 тыс. 607 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 143 тыс. 716 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 954 тыс. 518.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 42 млн 945 тыс. 160, а число умерших от последствий заражения вирусом - 514 тыс. 388.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 млн 846 тыс. 495 человек, из них скончались 650 тыс. 254.
На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 млн 17 тыс. 711 инфицированных и 139 тыс. 781 умерший.
По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 768,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 931 человека, Индии - 367, Бразилии - 3 тыс. 22, Франции - 2 тыс.118.
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