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Финансы 03.03.2022 10:39

Группа Всемирного банка остановила все программы в РФ и Беларуси

Группа Всемирного банка остановила все программы в России и Беларуси, говорится в сообщении ВБ.

Новые проекты и инвестиции в РФ Всемирный банк не финансирует с 2014 года.

"Вследствие вторжения России на Украину и военных действий против ее народа, группа Всемирного банка остановила реализацию всех своих проектов и программ в РФ и Беларуси", - сказано в сообщении.

Решение вступает в силу немедленно.

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