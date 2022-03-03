Группа Всемирного банка остановила все программы в РФ и Беларуси

Группа Всемирного банка остановила все программы в России и Беларуси, говорится в сообщении ВБ.
Новые проекты и инвестиции в РФ Всемирный банк не финансирует с 2014 года.
"Вследствие вторжения России на Украину и военных действий против ее народа, группа Всемирного банка остановила реализацию всех своих проектов и программ в РФ и Беларуси", - сказано в сообщении.
Решение вступает в силу немедленно.
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