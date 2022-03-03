Рябков надеется, что срыва процесса переговоров с США по контролю над вооружениями не произойдет

В Москве рассчитывают, что срыва в диалоге с США по контролю над вооружениями не произойдет, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы к диалогу по этим вопросам, а также по диалогу, связанному с вопросами стратегической стабильности, готовы. Мы сожалеем о том, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом - приостановить такие контакты, отложить их на потом. Я надеюсь, что срыва в целом этого процесса не произойдет", - сказал он в эфире телеканала РБК.

"Гарантии безопасности, о которых мы говорили в проектах документов, представленных в декабре прошлого года, - это императив. Сейчас ситуация иная. Нам пришлось пойти на меры, которые предприняты для гарантированного обеспечения собственной безопасности. Об этом американцам и другим натовцам говорилось вполне определенно", - сказал Рябков.