Рябков надеется, что срыва процесса переговоров с США по контролю над вооружениями не произойдет

В Москве рассчитывают, что срыва в диалоге с США по контролю над вооружениями не произойдет, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы к диалогу по этим вопросам, а также по диалогу, связанному с вопросами стратегической стабильности, готовы. Мы сожалеем о том, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом - приостановить такие контакты, отложить их на потом. Я надеюсь, что срыва в целом этого процесса не произойдет", - сказал он в эфире телеканала РБК.
"Гарантии безопасности, о которых мы говорили в проектах документов, представленных в декабре прошлого года, - это императив. Сейчас ситуация иная. Нам пришлось пойти на меры, которые предприняты для гарантированного обеспечения собственной безопасности. Об этом американцам и другим натовцам говорилось вполне определенно", - сказал Рябков.
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