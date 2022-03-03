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Дальнее зарубежье 03.03.2022 14:42

Эстония временно ввела контроль на границе с Латвией

Правительство Эстонии приняло решение временно восстановить контроль на границе с Латвией.

"Постановлением правительства в четверг днем будет введен временный контроль на эстонско-латвийской границе с целью установки первичного контакта" с беженцами, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел Эстонии.

Глава МВД Кристиан Яани (Kristian Jaani) сказал, что помощь украинцам начинается уже на временных пунктах пропуска.

"Проверки могут занимать много времени, и мы приносим извинения за это, но наша цель ни в коем случае не состоит в том, чтобы проявить неуважение к гражданам Украины. Наоборот, это даст лучшую возможность предоставить им необходимую информацию уже на границе и направить их к основным услугам", - сказал Яани.

Постановление правительства в равной степени распространяется на граждан Украины и членов их семей.

По словам Яани, для получения более подробной информации об услугах, которые предоставляются беженцам, на пограничном пункте им будет рекомендовано обращаться в соответствующий таллиннский центр приема.

Генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер (Elmar Vaher) отметил, что за последние четыре дня сотрудники полиции контактировали с более чем тысячей украинцев вблизи границы в Южной Эстонии.

Временно будут восстановлены четыре эстонско-латвийских контрольно-пропускных пункта, трех в городе Валга (Valga) и один в Икла (Ikla), первоначально на десятидневный период. Граждане Эстонии и Европейского Союза также должны быть готовы к тому, что у них попросят документ, удостоверяющий личность.

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