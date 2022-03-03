Эстония временно ввела контроль на границе с Латвией

Правительство Эстонии приняло решение временно восстановить контроль на границе с Латвией.
"Постановлением правительства в четверг днем будет введен временный контроль на эстонско-латвийской границе с целью установки первичного контакта" с беженцами, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел Эстонии.
Глава МВД Кристиан Яани (Kristian Jaani) сказал, что помощь украинцам начинается уже на временных пунктах пропуска.
"Проверки могут занимать много времени, и мы приносим извинения за это, но наша цель ни в коем случае не состоит в том, чтобы проявить неуважение к гражданам Украины. Наоборот, это даст лучшую возможность предоставить им необходимую информацию уже на границе и направить их к основным услугам", - сказал Яани.
Постановление правительства в равной степени распространяется на граждан Украины и членов их семей.
По словам Яани, для получения более подробной информации об услугах, которые предоставляются беженцам, на пограничном пункте им будет рекомендовано обращаться в соответствующий таллиннский центр приема.
Генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер (Elmar Vaher) отметил, что за последние четыре дня сотрудники полиции контактировали с более чем тысячей украинцев вблизи границы в Южной Эстонии.
Временно будут восстановлены четыре эстонско-латвийских контрольно-пропускных пункта, трех в городе Валга (Valga) и один в Икла (Ikla), первоначально на десятидневный период. Граждане Эстонии и Европейского Союза также должны быть готовы к тому, что у них попросят документ, удостоверяющий личность.
Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности
В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г разминировано более 7,5 тыс. га территорий – ANAMA
Алиев назначил нового главу историко-архитектурного заповедника «Ичери-Шехер»
МЭА подготовило план сокращения импорта газа из РФ на 50 млрд куб. м всего за год
VW сообщил о прекращении производства автомобилей в России
Британский золотодобытчик получил в распоряжение активы в Восточном Зангезуре
Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 14 кг наркотиков
Алиев: Необходимо сохранить особую ауру Баку
Посольство Азербайджана в Украине не может организовать спецпоезд для эвакуации азербайджанцев из Харькова и Киева
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров