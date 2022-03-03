Банковская система Грузии успешно справится с рисками от геополитических событий - Нацбанк

Руководство Национального банка Грузии (НБГ) считает, что банковская система страны успешно справится с проблемами, возникшими из-за кризиса на Украине и на мировом рынке.

"Возросла неопределенность макроэкономических тенденций, но финансовая система Грузии готова перенести стресс. Как показали результаты стресс-теста в декабре, банковская система сохранит устойчивость при жестких и экстремальных риск-сценариях", - говорится в сообщении регулятора.

По данным НБГ, несмотря на возможные потери, коэффициент капитала системы превышает минимальные требования и существующие буферы капитала дадут возможность справиться с ущербом.

"Текущие макроэкономические события подчеркнули правильность политики, проводимой Нацбанком в направлении сокращения долларизации", - отмечается в сообщении.

"Национальный банк Грузии продолжает постоянно следить за финансовой стабильностью страны, оценивать внутренние и внешние риски и использовать все доступные инструменты для минимизации потенциальных рисков по мере необходимости", - подчеркивает регулятор.

На данный момент в Грузии функционирует 14 коммерческих банков, активы которых составляют 60,2 млрд лари (примерно $19 млрд по текущему курсу - ИФ).

В 2020 году в Грузии для коммерческих банков упразднили буфер консервации капитала и буфер нехеджированных кредитных рисков, что дало возможность освободить капитал в размере 1,6 млрд лари (около $500 млн - ИФ).