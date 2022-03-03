LSE прекратила торги расписками 27 российских компаний

Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила торги депозитарными расписками 27 российских компаний, включая Сбербанк, "Газпром", "ЛУКОЙЛ", En+ и "Полюс".
В сообщении биржи отмечается, что такое решение принято в связи с "событиями в Украине и в свете рыночных условий с целью поддержания порядка на рынках".
Также остановлены торги GDR Fix Price, Global Ports, Globaltrans , "Группы ГМС", "Ленты", MD Medical Group, НЛМК, "НОВАТЭКа", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), "Норникеля", "ФосАгро", "РусГидро", "Татнефти", "Газпром нефти", "Россетей", "Северстали", "Русагро", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", TCS Group, VK Company и X5 Retail Group.
Кроме того, индексный провайдер FTSE Russell заявил, что бумаги российских компаний будут исключены из всех рассчитываемых им фондовых индексов с 7 марта.
Согласно данным FactSet, 39 российских компаний привлекли $44 млрд за счет размещения акций на LSE с 2005 года.
"Уровень санкций к РФ является беспрецедентным и очень динамичным", - заявил главный исполнительный директор LSE Group Дэвид Швиммер. "Мы взаимодействуем с регуляторами и властями, чтобы гарантировать, что мы соблюдаем санкционный режим и делаем все, что может оказаться полезным", - приводит его слова газета Financial Times.
Швиммер также отметил, что LSE не спешила прекращать торги расписками российских компаний, чтобы дать иностранным инвесторам возможность выйти из этих активов.
"Когда речь идет о торговле на вторичном рынке, компании или российское правительство не получают поддержки за счет этого. Это не дает им возможности привлечь капитал. Скорее наоборот, это позволяет иностранным инвесторам закрыть позиции", - сказал он.
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