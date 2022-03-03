Эксперты начинают снижать прогнозы экспорта зерна из РФ на фоне неопределенности в поставках

Эксперты зернового рынка начинают снижать прогнозы экспорта зерна из РФ в текущем сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) на фоне торможения отгрузок и неопределенности перспектив возобновления их в полном объеме. Но экспортный потенциал находится на высоком уровне.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, из-за остановки экспортных отгрузок и неопределенности их возобновления экспорт зерна в целом в этом сельхозгоду может составить 35-36 млн тонн, в том числе 27 млн тонн пшеницы.

Прежний прогноз компании составлял 42-43 млн тонн зерна, в том числе 33 млн тонн пшеницы.

Снизил прогноз экспорта и Российский зерновой союз.

"То, что экспорт в ближайшее время в полном объеме не откроется - очевидно. В этой ситуации вполне возможно, что пройдет определенное смещение экспорта с дальнего зарубежья на рынки стран ЕАЭС и тех стран, которые не ввели антироссийские санкции", - заявил вице-президент союза Александр Корбут

По его словам, скорее всего, отгрузки по итогам года будут находиться на уровне 37-38 млн тонн, включая 26,5 млн тонн пшеницы. Прежний прогноз Зернового союза был выше.

"При этом экспортный потенциал сохраняется на достаточно высоком уровне. Он не изменился, мы потенциально можем экспортировать порядка 46 млн тонн зерна. Но в нынешней ситуации это становится маловероятным", - считает он.

Как сообщалось, в прошлом сельхозгоду РФ экспортировала 49 млн тонн зерна, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.