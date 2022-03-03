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СНГ 03.03.2022 14:55

Посольство РФ в Эстонии призывает соотечественников не поддаваться на провокации

Посольство Российской Федерации в Эстонии обратилось к проживающим в балтийской республике согражданам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и соблюдать личную безопасность.

"Поступают сигналы об угрозах и провокациях в отношении русскоязычных граждан в Эстонии. Настоятельно рекомендуем при возникновении опасных ситуаций для жизни и здоровья, незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы, которые несут ответственность за вашу безопасность", - говорится в сообщении дипмиссии в социальных сетях.

Посольство просит также оперативно информировать о таких фактах консульский отдел полпредства в Таллине, генеральное консульство в Нарве или канцелярию консульского отдела в Тарту "для защиты ваших прав и интересов".

Дипломатическое представительство проинформировало, что в настоящее время ведется работа по организации вывоза россиян из стран Европы. Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Эстонии, могут в этих целях обратиться на горячую круглосуточную линию МИД России.

Наземное транспортное сообщение между Россией и Эстонией осуществляется через пограничные пункты пропуска Нарва-Ивангород, Лухамаа-Шумилкино, Койдула-Куничина Гора, сообщило посольство.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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