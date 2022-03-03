Оппозиция поддерживает подачу заявки Тбилиси на вступление в ЕС

Оппозиционные партии Грузии поддерживают решение грузинского руководства внести заявку о предоставлении статуса страны-кандидата по вступлению в Евросоюз, хотя, как отмечают в оппозиции, из-за последних заявлений правительства, отказавшегося ввести санкции против России, в Брюсселе могут возникнуть проблемы.
"Европарламентарии из-за позиции нашего правительства могут не поддержать эту заявку, но вместе с тем, если Украина заслуживает приема в Евросоюз за сегодняшнюю борьбу, то Грузия также заслуживает этого за прошлые заслуги, и это единственный шанс в нашу пользу", - сказал в четверг журналистам лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
По мнению депутата парламента от оппозиции Саломе Самадашвили, даже если Евросоюз удовлетворит заявку Грузии по новому статусу, "путь к позитивному результату очень длинный".
"Все зависит от того, как Грузия реальными делами докажет приверженность европейскому пути. Внесение только заявки по вступлению в ЕС еще ничего не значит, необходимы кардинальные реформы в стране, которые не желает проводить правящая партия "Грузинская мечта" и правительство", - сказала Самадашвили.
В среду председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия 3 марта внесет заявку в Евросоюз на получение статуса страны-кандидата.
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