Армения оценивает риски для экономики в связи с санкциями в отношении РФ

Армения может рассчитывать на увеличение спроса в отношении экспорта продуктов питания в Россию на фоне введенных западных санкций.

"Учитываем все возможные риски из-за событий в Украине, санкций против России. Есть различные мнения об объемах армянского экспорта в Россию. Некоторые наши эксперты считают, что объем экспорта снизится на 40%, но другие считают, что спада не будет", - сказал министр экономики Армении Ваан Керобян на брифинге по итогам заседания правительства в четверг.

Второй вариант возможен потому, что на фоне прекращения грузоперевозок крупными мировыми судоходными компаниями в Россию, по словам министра, "спрос на первичные продукты возрастет". Это, как считает Керобян, "может повлиять на объемы экспорта производителей продуктов питания в Армении, а мы в Россию экспортируем в основном продукты питания".

По его словам, Армения активирует усилия также в направлении диверсификации экспорта с учетом китайского, арабского, иранского рынков.

"Есть много неопределенностей. Но мы интенсивно работаем, чтобы свести к минимуму возможный ущерб нашей экономике", - отметил Керобян.