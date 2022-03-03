Уехавшие из России украинские дипломаты прибыли в Латвию

В Латвию из России прибыли украинские дипломаты, сообщил в "Facebook" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Дипломаты прошлой ночью покинули Москву и пересекли латвийско-российскую границу.

Президент Эгил Левитс на прошлой неделе подтвердил, что Латвия собирается по просьбе Украины принять сотрудников ее посольства в Москве.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России. 25 февраля Россия получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений.