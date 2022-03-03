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Дальнее зарубежье 03.03.2022 15:07

В ЕС готовы принять дополнительные меры против России в случае дальнейшей эскалации в Украине

В ЕС готовы принять дополнительные меры в отношении России, если ситуация в Украине ухудшится, стремятся к независимости от российских источников энергии, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Три волны санкций, которые мы представили, уже влияют на российскую экономику... И мы предпримем дополнительные шаги, если ситуация ухудшится", - заявила она на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Она отметила, что в ЕС также готовятся на случай ответных мер, в частности, работают над диверсификацией источников снабжения энергоресурсами. По словам фон дер Ляйен, ЕС увеличивает поставки газа и удваивает долю возобновляемых источников энергии, что является "умнейшим и чистейшим решением, чтобы создать независимость от российских источников энергии".

"Нам нужно стать независимыми от российских газа, нефти и угля. Наша решимость двигаться дальше в этом направлении сильнее, чем когда-либо ранее", - добавила она.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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