VW сообщил о прекращении производства автомобилей в России

Volkswagen официально подтвердил прекращение производства автомобилей в России.

В связи с военной операцией на территории Украины приостанавливается производство автомобилей в Калуге (завод ООО "Фольксваген Груп Рус") и контрактная сборка в Нижнем Новгороде, где VW производит машины Skoda, говорится в сообщении компании в Twitter.

Там также сказано, что приостановлен и экспорт автомобилей в РФ.

"Все пострадавшие сотрудники в России получат краткосрочные рабочие пособия, выплачиваемые Volkswagen", - добавляет компания в своем сообщении.

ООО "Фольксваген Груп Рус" объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen Легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи VW в РФ в 2021 г. составили 197 972 автомобилей (-8,2% г/г), доля рынка - 11,9% (-1,6 п.п.)

По данным сайта российской "дочки" VW, на заводе концерна в Калуге в прошлом году выпущено 118 тыс. автомобилей, на производственной площадке в Нижнем Новгороде - 52,3 тыс. автомобилей. Экспорт машин VW в страны СНГ за прошлый год составил 11,5 тыс. автомобилей.

Также в 2021 г. на российском заводе VW было произведено 96,1 тыс. двигателей, из которых 7,8 тыс. шт. были экспортированы на производственные площадки по всему миру, включая Польшу, Испанию и Индию.