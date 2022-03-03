VW сообщил о прекращении производства автомобилей в России

Volkswagen официально подтвердил прекращение производства автомобилей в России.
В связи с военной операцией на территории Украины приостанавливается производство автомобилей в Калуге (завод ООО "Фольксваген Груп Рус") и контрактная сборка в Нижнем Новгороде, где VW производит машины Skoda, говорится в сообщении компании в Twitter.
Там также сказано, что приостановлен и экспорт автомобилей в РФ.
"Все пострадавшие сотрудники в России получат краткосрочные рабочие пособия, выплачиваемые Volkswagen", - добавляет компания в своем сообщении.
ООО "Фольксваген Груп Рус" объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen Легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи VW в РФ в 2021 г. составили 197 972 автомобилей (-8,2% г/г), доля рынка - 11,9% (-1,6 п.п.)
По данным сайта российской "дочки" VW, на заводе концерна в Калуге в прошлом году выпущено 118 тыс. автомобилей, на производственной площадке в Нижнем Новгороде - 52,3 тыс. автомобилей. Экспорт машин VW в страны СНГ за прошлый год составил 11,5 тыс. автомобилей.
Также в 2021 г. на российском заводе VW было произведено 96,1 тыс. двигателей, из которых 7,8 тыс. шт. были экспортированы на производственные площадки по всему миру, включая Польшу, Испанию и Индию.
Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности
В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г разминировано более 7,5 тыс. га территорий – ANAMA
Алиев назначил нового главу историко-архитектурного заповедника «Ичери-Шехер»
Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 14 кг наркотиков
Алиев: Необходимо сохранить особую ауру Баку
Посольство Азербайджана в Украине не может организовать спецпоезд для эвакуации азербайджанцев из Харькова и Киева
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Лондон подготовит меры, ограничивающие доступ РФ к британскому страховому сектору
Лидеры ЕС на саммите в Париже попытаются прийти к консенсусу по европейским перспективам Украины
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров