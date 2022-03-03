Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Турцией «О сотрудничестве в сфере пищевой безопасности».
Соглашение было подписано 28 сентября 2021 года в Анкаре.
Текст закона опубликован на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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