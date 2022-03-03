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Внешняя политика 03.03.2022 15:10

Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Турцией «О сотрудничестве в сфере пищевой безопасности».

Соглашение было подписано 28 сентября 2021 года в Анкаре.

Текст закона опубликован на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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