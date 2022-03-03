Лидеры ЕС на саммите в Париже попытаются прийти к консенсусу по европейским перспективам Украины

Европейские лидеры на неформальном саммите в Париже на следующей неделе, как ожидается, попробуют выработать общую позицию по перспективам вступления Украины в ЕС, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой источники в Брюсселе.
В частности, по словам источников, лидеры обсудят сроки и условия реализации украинской заявки. Он отметил, что в настоящее время их позиции по этому вопросу сильно расходятся.
Кроме того, ожидается, что "к концу недели" Молдавия и Грузия также подадут официальные заявки о вступлении в ЕС.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ЕС следует предпринять активные шаги, чтобы решить вопрос со вступлением Грузии в состав этого интеграционного объединения.
1 марта представитель Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка Украины на вступление в ЕС была зарегистрирована.
Украина, Грузия и Молдавия в мае 2021 года подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", в котором сказано, что эти страны будут стремиться стать членами Европейского союза.
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