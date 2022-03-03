IKEA приостанавливает продажи, производство в РФ

Шведский производитель и продавец мебели и товаров для дома IKEA приостанавливает продажи в России и операционную деятельность в Белоруссии, говорится в письме сотрудникам, с которым ознакомился "Интерфакс", а также в официальном сообщении компании.
В частности, компания приостанавливает импорт и экспорт в РФ и Белоруссии, процессы производства в РФ, продажи в магазинах.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, продажи будут приостановлены, магазины закрыты с 4 марта.
Торговые центры "Мега" в РФ продолжат работу, сообщила компания.
"Конфликт России и Украины - это трагедия, и мы глубоко сопереживаем миллионам людей, которых затрагивает эта ситуация. Группа компаний Ingka (владелец IKEA - ИФ) уже предпринимает действия в соответствии с нашими обязательствами по обеспечению безопасности и благополучия сотрудников и их семей и продолжит это делать в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Эти решения затрагивают 15 тыс. сотрудников IKEA. Главная цель компании - "обеспечить сохранность трудоустройства и стабильность дохода, а также оказать поддержку сотрудникам и их семьям в России, Беларуси и Украине", отмечается в сообщении.
В письме сотрудникам сказано, что компания даже в условиях текущей неопределенности может гарантировать сотрудникам некоторые условия минимум на ближайшие три месяца - сохранение рабочих мест и выплату заработной платы в полном объеме, сохранение основного пакета льгот. Компания также не планирует прерывать временные контракты до окончания их срока действия.
"Приостановка продаж не означает полное прекращение деятельности компании", - говорится в письме. IKEA планирует поддерживать рабочие процессы, которые смогут обеспечить непрерывность бизнеса в будущем.
Также компания оказывает помощь пострадавшим. В частности, IKEA Foundation направит 20 млн евро на гуманитарную помощь тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за происходящего на Украине. Кроме того, Inter IKEA Group и Ingka Group выделят по 10 млн евро благотворительным организациям, работающим в регионе.
"Ситуация критическая, и события развиваются очень быстро. Мы продолжаем следить за ними и будем действовать, руководствуясь, в первую очередь, интересами людей", - говорится в письме и в официальном сообщении.
В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", несколько магазинов городского формата "ИКЕА Сити" и дизайн-студий. Кроме того, у компании, по данным ее сайта, четыре фабрики в РФ: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).
В 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) IKEA увеличила продажи в России на 31% (размер выручки компания не раскрывает). По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Икеа Дом" (управляет магазинами IKEA в РФ) по РСБУ в 2020 календарном году выросла на 6,7%, до 123,1 млрд рублей.
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