Президент Финляндии призвал сохранять хладнокровие при обсуждении идеи членства страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг заявил, говоря об обеспечении безопасности страны, что нужно сохранять хладнокровие и оценивать последствия ситуации на Украине, передают европейские СМИ.

"Во время серьезного кризиса особенно важно сохранять хладнокровие и тщательно оценивать воздействие украинского кризиса на нашу безопасность", - сказал Ниинистё.

Европейские СМИ отмечают, что, говоря о необходимости проявлять хладнокровие, президент имел в виду обсуждение вопроса о возможности вступления Финляндии в НАТО.

Опрос компании Taloustutkimus по заказу телерадиовещания Yle в конце февраля показал, что большинство жителей Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО. На вопрос о том, стоит ли Финляндии вступить в НАТО, положительно ответили 53% респондентов, 28% высказались против, 19% затруднились ответить.

В прошлом большинство жителей Финляндии традиционно выступали против членства страны в Североатлантическом альянсе. 21 февраля была обнародована гражданская инициатива о проведении референдума по вступлению в НАТО.

25 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия.