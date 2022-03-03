Президент Финляндии призвал сохранять хладнокровие при обсуждении идеи членства страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг заявил, говоря об обеспечении безопасности страны, что нужно сохранять хладнокровие и оценивать последствия ситуации на Украине, передают европейские СМИ.
"Во время серьезного кризиса особенно важно сохранять хладнокровие и тщательно оценивать воздействие украинского кризиса на нашу безопасность", - сказал Ниинистё.
Европейские СМИ отмечают, что, говоря о необходимости проявлять хладнокровие, президент имел в виду обсуждение вопроса о возможности вступления Финляндии в НАТО.
Опрос компании Taloustutkimus по заказу телерадиовещания Yle в конце февраля показал, что большинство жителей Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО. На вопрос о том, стоит ли Финляндии вступить в НАТО, положительно ответили 53% респондентов, 28% высказались против, 19% затруднились ответить.
В прошлом большинство жителей Финляндии традиционно выступали против членства страны в Североатлантическом альянсе. 21 февраля была обнародована гражданская инициатива о проведении референдума по вступлению в НАТО.
25 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия.
Алиев и Санду обсудили ситуацию в регионе и сотрудничество в сфере энергетики
Президент Алиев принял спикера парламента Таджикистана
Исполнительный директор программы заселения ООН в пятницу посетит Азербайджан
В МАГАТЭ полагают, что Иран получил почти достаточное для ядерной бомбы количество урана
Антикоррупционная служба Казахстана подозревает руководство Самрука, Самрук-Энерго и КТЖ в нарушениях на $8 млн
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
В Азербайджан из РФ через Дагестан вернулись свыше 500 человек
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров