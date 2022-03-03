Датский ритейлер JYSK приостановил работу магазинов в РФ

Датский конкурент IKEA - ритейлер JYSK, управляющий магазинами мебели и товаров для дома, приостановил продажи в России.
"Наши магазины в России, включая онлайн, временно закрыты", - сообщается на сайте компании.
Первый магазин JYSK в России был открыт в июне 2020 года в Москве. По данным сайта компании, в настоящее время ее сеть насчитывает 13 магазинов в РФ.
В перспективе 10-15 лет компания планировала увеличить количество магазинов в РФ до около 200. В результате РФ должна была войти в пятерку крупнейших стран для этой сети.
В четверг IKEA также сообщила, что приостанавливает производство и продажи в РФ.
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