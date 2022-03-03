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СНГ 03.03.2022 17:28

Власти Казахстана выработают план действий для нейтрализации влияния антироссийских санкций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в четверг заседание высшего совета по реформам, где обсуждался пакет мер для нивелирования негативного влияния геополитической ситуации на страну.

"Как подчеркнул президент, созданный правительством оперативный штаб по координации антикризисных мер должен провести детальный анализ влияния применяемых санкций в отношении России на отрасли экономики Казахстана. Предстоит смоделировать различные сценарии развития ситуации, а также сформулировать единый план дальнейших действий", - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Он также поручил на базе экономического анализа подготовить пакет мер поддержки предприятий и в случае необходимости отдельных групп населения. Будет также пересмотрен республиканский бюджет на этот год.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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