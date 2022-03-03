Путин в поздравлении новому президенту Армении высказался за продвижение евразийской интеграции

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ваагну Хачатуряну по случаю избрания президентом Армении, сообщила пресс-служба Кремля. "Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов - на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - отметил в поздравлении глава Российского государства.

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