Антикоррупционная служба Казахстана подозревает руководство Самрука, Самрук-Энерго и КТЖ в нарушениях на $8 млн

Антикоррупционная служба Казахстана ведет расследование в отношении руководства госфонда "Самрук Казына", энергогенерирующей компании "Самрук-Энерго" и ж/д компании "Казакстан Темир Жолы" (КТЖ), сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы республики.

Речь идет о расследовании по факту злоупотреблений служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний. "Государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 3,8 млрд тенге ($7,7 млн по текущему курсу - ИФ)", - уточняется в сообщении.

Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.

Единственным акционером "Самрук-Казыны" является правительство Казахстана. "Самрук-Казына" - крупнейший казахстанский холдинг, компании которого контролируют почти 40% ВВП страны.

Под управлением "Самрук-Казыны" находятся крупнейшие стратегические компании республики, среди которых "Самрук-Энерго", Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казпочта", "Казахстан темир жолы", KEGOC и другие.