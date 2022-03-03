SOCAR Marine начала продажи судового топлива внутри Турции

Компания «SOCAR Marine» (дочерняя структура компании SOCAR) приступила к продажам судового топлива на внутреннем рынке Турции, сообщил заместитель вице-президента, пресс-секретарь компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.
«SOCAR Marine начала продажи судового топлива на внутреннем рынке Турции, потенциал которого оценивается в 450 тыс. тонн в год. Таким образом, компания теперь будет обслуживать и порты Турции», - написал в своем аккаунте в Facebook.
Он добавил, что компания SOCAR Marine до сих пор осуществляла деятельность в сфере международных продаж судового топлива. «Ежегодный объем таких продаж SOCAR Marine достиг порядка 750 тыс. тонн», - отметил Ахмедов.
Компания SOCAR Marine с 2013 года осуществляет свою деятельность в Турции.
Н.Аббасова
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