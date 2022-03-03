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Внешняя политика 03.03.2022 17:36

Алиев и Санду обсудили ситуацию в регионе и сотрудничество в сфере энергетики

Президенты Азербайджана и Молдовы Ильхам Алиев и Майя Санду в четверг провели телефонный разговор.

«Обсудили текущие процессы в Молдове и регионе. Договорились продолжить поиск путей активизации нашего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетическом секторе», - написала Санду в своем аккаунте в Twitter, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, САНДУ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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