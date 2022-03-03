Алиев и Санду обсудили ситуацию в регионе и сотрудничество в сфере энергетики

Президенты Азербайджана и Молдовы Ильхам Алиев и Майя Санду в четверг провели телефонный разговор. «Обсудили текущие процессы в Молдове и регионе. Договорились продолжить поиск путей активизации нашего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетическом секторе», - написала Санду в своем аккаунте в Twitter, отмечает «Интерфакс-Азербайджан». Э.Шафиев

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