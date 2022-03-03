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Дальнее зарубежье 03.03.2022 17:50

Сербия вывела дипкорпус из Киева

МИД Сербии в четверг из соображений безопасности вывел из Киева своих дипломатов, проинформировало сербское внешнеполитическое ведомство.

По его данным, Украину покинули три сербских дипломата и один работник посольства, они продолжат оказывать услуги из Белграда вплоть до момента, когда станет возможным их безопасное возвращение в страну.

Тем гражданам Сербии, которые остались на территории Украины, в случае необходимости рекомендовано связываться непосредственно с Белградом или с посольствами Сербии в соседних с Украиной странах.

Сербия еще 13 февраля рекомендовала своим гражданам временно покинуть Украину, а тем, кто собирался ехать туда - отложить поездку.

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