Страны Балтии сокращают импорт электроэнергии из России

Операторы энергосистем стран Балтии Elering, AST и Litgrid снизили пропускную способность импорта электроэнергии из России до 300 МВт.
"Цель снижения - обеспечить надежность балтийской электроэнергетической системы даже в случае чрезвычайной десинхронизации балтийских стран с электросетями России и Белоруссии", - заявил эстонский оператор электрогазоснабжения Elering.
После изменения электроэнергию можно будет продавать с основной территории России в Латвийскую ценовую зону биржи электроэнергии мощностью до 150 МВт и из Калининграда в ценовую зону Литвы мощностью до 150 МВт. По-прежнему невозможно продавать электроэнергию напрямую из России в Эстонию.
В последние недели электроэнергия из России продается в ценовой зоне Латвии и Литвы, в основном в пределах 300-600 МВт в зависимости от часа и дня. Таким образом, максимально возможный поток энергии из России сократится примерно вдвое.
Потребление электроэнергии в странах Балтии в настоящее время колеблется от 3000 до 4000 мегаватт в зависимости от часа. Хотя доля российской электроэнергии на этом рынке после изменения составляет менее 10%, по мнению Elering, нельзя исключать его влияние на динамику цен на электроэнергию на бирже электроэнергии.
Алиев и Санду обсудили ситуацию в регионе и сотрудничество в сфере энергетики
Президент Алиев принял спикера парламента Таджикистана
Исполнительный директор программы заселения ООН в пятницу посетит Азербайджан
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
В Азербайджан из РФ через Дагестан вернулись свыше 500 человек
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров
Датский ритейлер JYSK приостановил работу магазинов в РФ
Москва рассчитывает на мирное урегулирование с Украиной - МИД РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров