Страны Балтии сокращают импорт электроэнергии из России

Операторы энергосистем стран Балтии Elering, AST и Litgrid снизили пропускную способность импорта электроэнергии из России до 300 МВт.

"Цель снижения - обеспечить надежность балтийской электроэнергетической системы даже в случае чрезвычайной десинхронизации балтийских стран с электросетями России и Белоруссии", - заявил эстонский оператор электрогазоснабжения Elering.

После изменения электроэнергию можно будет продавать с основной территории России в Латвийскую ценовую зону биржи электроэнергии мощностью до 150 МВт и из Калининграда в ценовую зону Литвы мощностью до 150 МВт. По-прежнему невозможно продавать электроэнергию напрямую из России в Эстонию.

В последние недели электроэнергия из России продается в ценовой зоне Латвии и Литвы, в основном в пределах 300-600 МВт в зависимости от часа и дня. Таким образом, максимально возможный поток энергии из России сократится примерно вдвое.

Потребление электроэнергии в странах Балтии в настоящее время колеблется от 3000 до 4000 мегаватт в зависимости от часа. Хотя доля российской электроэнергии на этом рынке после изменения составляет менее 10%, по мнению Elering, нельзя исключать его влияние на динамику цен на электроэнергию на бирже электроэнергии.