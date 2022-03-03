Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров

Делегация Украины прибыла к месту проведения переговоров с Россией в Беловежской пуще, передают белорусские СМИ. По их данным, представители Киева прилетели в Беловежскую пущу на вертолетах. Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры РФ-Украина пройдут в четверг в Брестской области Белоруссии.

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