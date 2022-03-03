В Азербайджан из РФ через Дагестан вернулись свыше 500 человек

В период с 23 по 28 февраля 2022 года по поручению Оперштаба при кабинете министров на азербайджано-российской границе был организован очередной переход для граждан Азербайджана из РФ.
«Для граждан Азербайджана и наших соотечественников, собравшихся на российско-азербайджанской границе на территории Республики Дагестан для въезда в Азербайджан по сухопутной границе, в период с 23 по 28 февраля 2022 года был организован очередной пропуск», - говорится в сообщении МИД.
Рабочая группа из сотрудников МИД, МВД и МЧС отправилась в служебную командировку в Дагестан, где на месте зарегистрировала граждан Азербайджана, ожидающих перехода через границу, оказав им необходимые консульские услуги.
«Согласно суточной квоте, установленной Оперштабом, в результате мероприятий, согласованных с местными органами России, 540 человек перешли на территорию Азербайджана через погранично-пропускной пункт (ППП) Яраг Газмалар-Самур», - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
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