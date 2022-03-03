В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 570 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 787,937 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 865 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 человек (накануне - 16). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 473 человек.

От COVID-19 вылечились 771,53 тыс. (+1 784 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 6 тыс. 934 человек.

За сутки медики провели 6 847 тестов на коронавирус против 8 487 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 579,163 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде