Прокачка газа через Украину в пятницу вновь ожидается на максимальном уровне

Загрузка украинского газотранспортного коридора в пятницу ожидается на прежнем высоком уровне. Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен в Европе в результате введения санкций в отношении России. На данный момент на хабе TTF энергоресурс торгуется по $1928 за тысячу кубометров.

Первая номинация на транзит газа через Украину на 4 марта составляет 108,5 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Номинации постоянно уточняются в течение дня, однако в последнее время поток через страну вышел на устойчивый максимум. Заявка на четверг на данный момент составляет 109,5 млн куб. м.

Помимо тяжелой политической ситуации вокруг Украины (а с каждым днем риски этого направления растут, считает рынок), на текущей неделе в Европе наблюдается понижение температуры и резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации. Ещё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля в Европу.