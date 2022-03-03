Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8867 RUR   0.0171 GBR   2.2788 TRY   0.121

Цена на нефть

02.03 $/bbl +/- WTI 110.60 +7.19 Brent 112.93 +7.96

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.03.2022 19:31

Прокачка газа через Украину в пятницу вновь ожидается на максимальном уровне

Загрузка украинского газотранспортного коридора в пятницу ожидается на прежнем высоком уровне. Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен в Европе в результате введения санкций в отношении России. На данный момент на хабе TTF энергоресурс торгуется по $1928 за тысячу кубометров.

Первая номинация на транзит газа через Украину на 4 марта составляет 108,5 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Номинации постоянно уточняются в течение дня, однако в последнее время поток через страну вышел на устойчивый максимум. Заявка на четверг на данный момент составляет 109,5 млн куб. м.

Помимо тяжелой политической ситуации вокруг Украины (а с каждым днем риски этого направления растут, считает рынок), на текущей неделе в Европе наблюдается понижение температуры и резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации. Ещё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля в Европу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, УКРАИНА, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Shell выходит из «Сахалина-2», Salym Petroleum, «Гыдан энерджи», «Северного потока 2» Газпром закладывает на 2022г среднюю цену экспорта - впервые оперирует общей ценой экспорта Газпром зафрахтовал 2 газовоза у греческой Alpha Gas - Energy Integrity и Energy Intelligence Турция обсудила с Газпромом поставки газа накануне истечения части контрактов Цена газа в Европе перевалила за $650/тыс. куб Миллер: ждать завершения строительства Северного потока 2 осталось очень недолго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az