В Азербайджане 6-8 марта объявлены нерабочими днями

В Азербайджане в связи с предстоящим праздником 8 марта 5 марта объявлено рабочим днем, а 7 марта - нерабочим днем в республике, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Соответствующее решение Кабмина принято с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.

В результате, с 6 марта 2022 года по 8 марта 2022 г. включительно в Азербайджане будут считаться нерабочими днями.

Данное постановление подписал премьер-министр Али Асадов, текст распоряжения опубликован на сайте Кабмина.

Х.Насирзаде