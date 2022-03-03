В Азербайджане 6-8 марта объявлены нерабочими днями

В Азербайджане в связи с предстоящим праздником 8 марта 5 марта объявлено рабочим днем, а 7 марта - нерабочим днем в республике, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
Соответствующее решение Кабмина принято с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.
В результате, с 6 марта 2022 года по 8 марта 2022 г. включительно в Азербайджане будут считаться нерабочими днями.
Данное постановление подписал премьер-министр Али Асадов, текст распоряжения опубликован на сайте Кабмина.
Х.Насирзаде
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