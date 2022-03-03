Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8867 RUR   0.0171 GBR   2.2788 TRY   0.121

Цена на нефть

02.03 $/bbl +/- WTI 110.60 +7.19 Brent 112.93 +7.96

Погода в Баку

  ночь день

Социум 03.03.2022 19:20

В Азербайджане 6-8 марта объявлены нерабочими днями

В Азербайджане в связи с предстоящим праздником 8 марта 5 марта объявлено рабочим днем, а 7 марта - нерабочим днем в республике, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Соответствующее решение Кабмина принято с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.

В результате, с 6 марта 2022 года по 8 марта 2022 г. включительно в Азербайджане будут считаться нерабочими днями.

Данное постановление подписал премьер-министр Али Асадов, текст распоряжения опубликован на сайте Кабмина.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАБМИН, ПРАЗДНИКИ


Похожие новости


Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год В Азербайджане 9-15 мая будут нерабочими днями в связи с праздником Рамазан В Азербайджане 23-30 мая будут нерабочими днями В Азербайджане первые 6 дней 2020 года будут нерабочими Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2020 год

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az