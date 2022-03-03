В МИД РФ назвали неприемлемыми западные санкции против России в гуманитарной сфере

Санкции в отношении России в гуманитарной сфере неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Распространение западным миром незаконных рестрикций на международную гуманитарную сферу выходят не только за рамки международного права, но и прямо нацелены на дискриминацию простых людей, права которых сами же западные поборники демократий так активно отстаивают на всех многосторонних площадках", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Дипломат убеждена, что "совершенно неприемлемыми являются санкции, которые затрагивают право на свободу передвижения, свободу выражения мнений, доступ к достижениям культуры, к информации; ограничивающие развитие культурного и спортивного сотрудничества, контакты между людьми".

"В рамках этой дискриминационной антироссийской кампании отменяются выступления деятелей культуры, искусства за рубежом, отчисляются студенты из западных вузов, отстраняются спортсмены от участия в различных индивидуальных и командных международных состязаниях только за то, что они россияне", - отметила Захарова.

Она назвала одним "из наиболее вопиющих случаев, получивших мировой резонанс" отмену концертов Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Анны Нетребко.