РФС оспорит решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные в Спортивном арбитраж

Российский футбольный союз принял решение оспорить в Спортивном арбитражном суде решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрет на участие россиян в их турнирах, сообщает пресс-служба РФС.
"Российский футбольный союз направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на принятое ФИФА и УЕФА решение отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях", - говорится в сообщении.
В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие, в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.
Подчеркивается, что с целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах РФС "будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела".
"В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры, будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать", - говорится в заявлении РФС.
Алиев и Санду обсудили ситуацию в регионе и сотрудничество в сфере энергетики
Президент Алиев принял спикера парламента Таджикистана
Исполнительный директор программы заселения ООН в пятницу посетит Азербайджан
Пауэлл предупредил об усилении повышательного давления на инфляцию из-за конфликта на Украине
РКН требует снять ограничения с YouTube-канала ФК ЦСКА
США готовят санкции против российских бизнесменов и членов их семей
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Байден решит, нужно ли вводить санкции против Индии за покупку С-400
Вопрос о выходе РФ из ОБСЕ пока не рассматривается - МИД
Подоляк: договорились о создании гумкоридора для вывода мирных жителей, возможно, будет временное прекращение огня в местах эвакуации
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров