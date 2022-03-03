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Спорт 03.03.2022 20:01

РФС оспорит решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные в Спортивном арбитраж

Российский футбольный союз принял решение оспорить в Спортивном арбитражном суде решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрет на участие россиян в их турнирах, сообщает пресс-служба РФС.

"Российский футбольный союз направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на принятое ФИФА и УЕФА решение отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях", - говорится в сообщении.

В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие, в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

Подчеркивается, что с целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах РФС "будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела".

"В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры, будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать", - говорится в заявлении РФС.

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Тэги: РОССИЯ, РФС, CAS, АПЕЛЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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