РКН требует снять ограничения с YouTube-канала ФК ЦСКА

Роскомнадзор направил письмо администрации компании Google LLC с требованием снять все наложенные ограничения на официальный канал российского футбольного клуба ЦСКА на видеохостинге YouTube и объяснить причины их применения, говорится в сообщении ведомства.
"Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом информационной войны против Российской Федерации со стороны западного сообщества. Уже не в первый раз российские каналы на YouTube подвергаются ограничению и дискриминации. Такие действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - говорится в сообщении.
Ранее футбольный клуб ЦСКА подпал под санкции, введенные из-за ситуации на Украине; его владельцем является госкорпорация ВЭБ, внесенная в "черный список" Минфина США.
По мнению РКН, "все чаще ограничения со стороны американских IT-компаний накладываются не только на официальные аккаунты в соцсетях и YouTube-каналы российских СМИ, но и применяются против общественных деятелей и организаций, а в данном случае, против спортивного клуба".
"Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не против конкретных политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае против российских футбольных болельщиков", - заявили в РКН.
В ведомстве уточнили, что с апреля 2020 года РКН зафиксировал 47 фактов ограничения видеохостингом YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов.
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