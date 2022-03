Американские фондовые индексы растут на фоне дешевеющей нефти

Американские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в четверг на фоне прекративших подъем нефтяных котировок.

Нефть, обновившая многолетние максимумы и подскочившая более чем на 45% с начала года, дешевеет на 1%, и фондовые рынки восприняли такую ситуацию с облегчением, пишет Barrons.

Кроме того, участники рынка оценивают выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Накануне он заявил, что Федрезерв склоняется к тому, чтобы поднять ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 15-16 марта.

"В том случае, если инфляция будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой, мы будем готовы действовать более агрессивно и поднять ставку более чем на 25 б.п. на одном заседании или нескольких", - заявил он.

"Пауэлл усилил волатильность на рынках, которой нам и так хватало, из-за четкого сигнала, что Федрезерв не станет воздерживаться от повышения ставки на грядущем заседании, несмотря на неопределенность, окружающую ситуацию вокруг Украины", - сказал аналитик Oanda Джеффри Хейли.

Внимание рынка теперь направлено на статистику Минтруда США, которая будет опубликована в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, число рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 440 тыс., безработица снизилась до 3,9% с 4%.

Акции разработчика облачного программного обеспечения Snowflake Inc. рухнули на 16%. Компания представила сильную отчетность за минувший квартал, однако дала разочаровавший инвесторов прогноз на 2023 финансовый год.

Бумаги Brown-Forman Corp дорожают на 3,4% после того, как производитель виски Jack Daniels увеличил чистую прибыль в третьем квартале текущего финансового года сильнее ожиданий рынка.

Котировки акций Best Buy Co. подскочили на 5,1%. Американский ритейлер электроники в четвертом квартале 2022 финансового года сократил чистую прибыль на 23%, но скорректированный показатель превзошел прогнозы аналитиков.

Рыночная стоимость сети супермаркетов Kroger Co. увеличивается на 10% благодаря сильному квартальному отчету. В четвертом квартале 2021 фингода компания получила выручку и скорректированную прибыль лучше ожиданий рынка и дала позитивный прогноз на новый фингод.

Акции банка Citigroup Inc. снижаются на 2,5% после того, как аналитики Keefe Bruyette ухудшили рекомендацию по ним до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Значение Dow Jones Industrial Average к 18:05 МСК увеличилось на 0,37% и составляло 34014,25 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса выступают акции Honeywell International Inc., которые подорожали на 2,2%, и Walmart Inc.- на 1,9%. Тем временем акции Boeing Co. падают на 2,5%, Intel Corp.- на 1,2%.

Standard & Poors 500 вырос на 0,3%, достигнув 4399,55 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил всего 0,05% и составил 13759,13 пункта.