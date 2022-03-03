В МИД РФ заявляют о намерении углублять сотрудничество с Китаем

РФ намерена углублять сотрудничество с Китаем в сфере энергетики, расширять взаимодействие в сфере космоса и высоких технологий, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Отношения России и Китая являются примером добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Наши торгово-экономические связи носят долгосрочный стратегический характер и не подвержены конъюнктуре. Динамика товарооборота свидетельствует о том, что существует значительный потенциал для его дальнейшего роста", - сказала она в ходе брифинга.

"Мы намерены продолжать углублять стратегическое сотрудничество в энергетике, которое имеет большое значение для обеспечения экономической безопасности, успешного развития двух стран. (...) Широкие перспективы взаимодействия просматриваются в области мирного использования атомной энергии, где у нас с китайскими партнерами наработан очень большой опыт успешного взаимодействия", - сказала Захарова.

По ее словам, "особое внимание будет и далее уделяться крупным совместным проектам в различных сферах, в том числе на Дальнем Востоке".

"Имеются договоренности о дальнейшем расширении, углублении сотрудничества в области космоса, науки, инновации, информационной и коммуникационной, других высокотехнологичных областях, в транспортной сфере", - отметила Захарова.