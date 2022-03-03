Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 47 новых интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг вывела на орбиту очередную партию из 47 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод 47 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск был осуществлен в 09:25 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.
Это уже 40-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 50 спутников Starlink была запущена 25 февраля.
Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из более двух тысяч космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Примерно через час после запуска 47 спутников отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.
При этом многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 11-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике в 640 км от космодрома во Флориде.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
Алиев и Санду обсудили ситуацию в регионе и сотрудничество в сфере энергетики
Президент Алиев принял спикера парламента Таджикистана
Исполнительный директор программы заселения ООН в пятницу посетит Азербайджан
Пауэлл предупредил об усилении повышательного давления на инфляцию из-за конфликта на Украине
РКН требует снять ограничения с YouTube-канала ФК ЦСКА
США готовят санкции против российских бизнесменов и членов их семей
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Байден решит, нужно ли вводить санкции против Индии за покупку С-400
Вопрос о выходе РФ из ОБСЕ пока не рассматривается - МИД
Подоляк: договорились о создании гумкоридора для вывода мирных жителей, возможно, будет временное прекращение огня в местах эвакуации
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров