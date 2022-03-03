Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 47 новых интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг вывела на орбиту очередную партию из 47 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 47 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 09:25 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Это уже 40-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 50 спутников Starlink была запущена 25 февраля.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из более двух тысяч космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через час после запуска 47 спутников отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

При этом многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 11-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике в 640 км от космодрома во Флориде.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.