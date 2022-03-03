Нефть перешла к снижению, Brent - на уровне $112,43 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг, обновив ранее в ходе сессии многолетние максимумы.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:41 в четверг составляет $112,43 за баррель, что на $0,5 (0,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,91 (0,82%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии, до $109,69 за баррель.
Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $119,84 за баррель, что является максимумом с февраля 2013 года, WTI - до $116,57 за баррель, максимума с августа 2008 года.
По сообщениям различных СМИ, зарубежные покупатели отказываются от приобретения российской нефти из-за ситуации вокруг Украины, стараясь найти альтернативные источники поставок, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту цен. Согласно данным консалтинговой компании Energy Aspects, порядка 70% российской нефти, поставляемой на экспорт, с трудом находит покупателей, даже несмотря на то что она предлагается с историческим дисконтом к рыночной цене.
Российская компания "Сургутнефтегаз", по данным агентства Bloomberg, уже три дня подряд не может реализовать выставленное на продажу сырьё.
Решение Международного энергетического агентства (МЭА) высвободить 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов не смогло успокоить участников рынка, отмечают аналитики. Не улучшило их настрой и решение ОПЕК+ сохранить план по увеличению квот на добычу в апреле на 400 тыс. б/с.
Глава МЭА Фатих Бироль сказал, что ведомство разочаровано решением стран ОПЕК+. Комментируя решение государств-членов МЭА высвободить 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов (SPR), Бироль заметил, что это лишь 4% всех запасов, которые есть у стран агентства.
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