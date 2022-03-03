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ТЭК 03.03.2022 20:46

Москва и Эр-Рияд будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК+ - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

"С удовлетворением констатировано, что страны-участницы "ОПЕК плюс" последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "с учетом введенных рядом западных стран антироссийских санкций Владимир Путин акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения, а также изложил принципиальные подходы российской стороны в контексте проводимой специальной военной операции по защите Донбасса".

"Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнерства и условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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