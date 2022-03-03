Молдова подает заявку на вступление в Европейский союз - президент Санду

Молдова подает заявку на вступление в Европейский союз, заявила президент Молдовы Майя Санду на брифинге в четверг вечером в Кишиневе.
Она подчеркнула, что заявление обращено председателю Европейского Совета, президенту Франции Эмманюэлю Макрону. По ее словам, заявление будет подано в ближайшие дни в Брюсселе.
"Это волеизъявление наших граждан, высказанное на выборах. В нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее, свободу и демократию нашим гражданам", - заявила Санду.
Заявку на вступление Молдовы в ЕС Санду подписала в присутствии журналистов. Подписи под документом поставили также председатель парламента Игорь Гросу и премьер-министр Наталья Гаврилица.
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