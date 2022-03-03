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СНГ 03.03.2022 20:25

Молдова подает заявку на вступление в Европейский союз - президент Санду

Молдова подает заявку на вступление в Европейский союз, заявила президент Молдовы Майя Санду на брифинге в четверг вечером в Кишиневе.

Она подчеркнула, что заявление обращено председателю Европейского Совета, президенту Франции Эмманюэлю Макрону. По ее словам, заявление будет подано в ближайшие дни в Брюсселе.

"Это волеизъявление наших граждан, высказанное на выборах. В нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее, свободу и демократию нашим гражданам", - заявила Санду.

Заявку на вступление Молдовы в ЕС Санду подписала в присутствии журналистов. Подписи под документом поставили также председатель парламента Игорь Гросу и премьер-министр Наталья Гаврилица.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕС, ВСТУПЛЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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