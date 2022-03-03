В ЕС думают об отмене режима наибольшего благоприятствования в ВТО для России

Евросоюз рассматривает возможность отмены для России режима наибольшего благоприятствования в ВТО, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Мириам Гарсию Феррер.

"Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, обсуждает такую возможность с государствами-членами блока", - информирует агентство.

Ранее в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС готовы принять дополнительные меры в отношении России, если ситуация на Украине ухудшится.

Объем российского экспорта в страны ЕС составляет около 95 млрд евро, пишет агентство. В случае лишения России благоприятствующего статуса в отношении этих поставок будут действовать дополнительные пошлины.

Ранее об исключении России и Беларуси из режима наибольшего благоприятствования сообщила Канада. Импорт российских и белорусских товаров в Канаду будет облагаться пошлиной в 35%, заявила вице-премьер страны Христя Фриланд.