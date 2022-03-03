США готовят санкции против российских бизнесменов и членов их семей

Власти США ведут подготовку над санкциями, которые будут направлены против российских предпринимателей и членов их семей, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.

Ожидается, что президент США Джо Байден может ввести эти меры в четверг. Данный шаг будет идет в русле ограничительных мер, введенных ЕС 28 февраля, уточняет Bloomberg.

В частности, США запретят предпринимателям въезд на свою территорию. Также санкции затронут супругов и детей бизнесменов, чтобы бизнесмены в попытках обойти санкции не могли передавать активы этим родственникам.

Конкретные лица, кто может подпасть под санкции, еще обсуждаются, отмечает Bloomberg. При этом источники агентства отказались заранее, до официального объявления, раскрыть имена кого-либо, кто может оказаться в санкционных списках.