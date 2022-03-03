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СНГ 03.03.2022 21:59

Вопрос о выходе РФ из ОБСЕ пока не рассматривается - МИД

Россия не рассматривает вопрос о выходе из ОБСЕ, но ее терпение не безгранично, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока не рассматриваем выход или приостановление (членства в ОБСЕ, - "ИФ"), это сделать мы всегда успеем, но при этом я хотела бы сказать, что терпение не безгранично", - сказала представитель МИД РФ в четверг на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, "организация закладывалась на одних принципах, и они настолько извращены сегодня". "С 90-х годов Запад просто узурпировал управление институтами ОБСЕ для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, навязывание ультралиберальной концепции и чуждых многим странам и их народам ценностей", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что "перелом в сознании наступил, конечно, не сейчас". "Мы на эти темы говорим очень давно", - сказала Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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