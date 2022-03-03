Вопрос о выходе РФ из ОБСЕ пока не рассматривается - МИД

Россия не рассматривает вопрос о выходе из ОБСЕ, но ее терпение не безгранично, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока не рассматриваем выход или приостановление (членства в ОБСЕ, - "ИФ"), это сделать мы всегда успеем, но при этом я хотела бы сказать, что терпение не безгранично", - сказала представитель МИД РФ в четверг на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, "организация закладывалась на одних принципах, и они настолько извращены сегодня". "С 90-х годов Запад просто узурпировал управление институтами ОБСЕ для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, навязывание ультралиберальной концепции и чуждых многим странам и их народам ценностей", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что "перелом в сознании наступил, конечно, не сейчас". "Мы на эти темы говорим очень давно", - сказала Захарова.