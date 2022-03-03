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Дальнее зарубежье 03.03.2022 22:15

Байден решит, нужно ли вводить санкции против Индии за покупку С-400

Президент США Джо Байден определит целесообразность введения санкций в отношении Индии за приобретение у России ЗРС С-400, сообщила индийская газета Economic Times со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"Президент США Джо Байден примет решение о том, нужно ли вводить санкции против Индии, одного из ключевых партнеров США, в рамках закона CAATSA за покупку систем С-400 у России", - написала газета.

"К сожалению, я не могу делать заранее каких-либо выводов относительно того, какие решения примет президент", - приводит издание слова сотрудника администрации Байдена.

Отвечая на вопрос, может ли Индия попасть под санкции, помощник госсекретаря по региону Южной и Центральной Азии Доналд Лу в свою очередь заявил, что администрация Байдена пока не вынесла никаких решений по этой теме. Он назвал Индию важным партнером США в сфере безопасности и выразил мнение относительно того, что в Индии сделают выводы, принимая во внимание складывающуюся ситуацию.

"Высокопоставленный американский дипломат заявил, что любой стране теперь будет очень сложно закупать вооружение в России из-за санкций, введенных в отношении ряда российских банков", - сообщила Economic Times.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400. В ноябре 2021 года глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки Индии первой партии систем С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года. "Рособоронэкспорт" заявил 6 декабря о возможных поставках Индии дополнительной партии С-400 в рамках опциона.

В конце декабря прошлого года телеканал Republic TV и газета Hindustan Times собщили, что Индия получила по контракту из России первые системы ПВО С-400 "Триумф" и начала развертывание первых дивизионов.

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Тэги: США, ИНДИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, САНКЦИИ


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